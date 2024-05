Rho. Domenica 26 Maggio 2024 la premiazione del Concorso di poesia e prosa per ragazzi del “CALENDIMAGGIO”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 maggio 2024 – L’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM) ha il piacere di annunciare che domenica 26 Maggio 2024 si terrà la premiazione del Concorso di poesia e prosa per ragazzi del “CALENDIMAGGIO”. L’evento è in programma presso l’Auditorium “P. Rejna” di Rho, in Via Meda, alle ore 20:30. Il Concorso di poesia, aperto agli studenti delle scuole Medie Inferiori e Superiori di Rho e Arese, festeggerà l’importante traguardo dei 27 anni, mentre la sezione di prosa “UN RACCONTO PER TE”, riservata al biennio e al triennio delle Medie Superiori, raggiungerà l’8^ edizione. Al concorso hanno partecipato, come sempre, numerosi ed intraprendenti studenti, con le loro “opere” che saranno raccolte, come da tradizione, in un libretto ricordo. Come consuetudine, gli studenti vincitori saranno premiati da Presidi e Professori degli Istituti che hanno partecipato alle due rassegne e dalle Autorità che interverranno alla serata. Al termine della premiazione, sarà consegnato a tutti i ragazzi/e e al Corpo Docente il tradizionale volumetto con tutte le poesie e i racconti in gara, come segno tangibile dell’impegno profuso da tutti i giovani scrittori/ici in questi mesi; perché comunque, al di là delle “classifiche ufficiali”, tutti i ragazzi/e hanno vinto, mettendosi in gioco e dedicando parte del loro tempo alla elaborazione delle loro composizioni. Alla realizzazione di questa edizione hanno contribuito anche gli “sponsor” e precisamente MONDADORI STORE di Arese e NUOVENERGIE; ASER ha invece offerto un “Contributo Liberale” alla manifestazione.

