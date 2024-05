Elezioni Cesano. Alla visita di Elly Schlein al Q.re Tessera, il centrodestra risponde con un aperitivo tra la gente

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 19 maggio 2024 – Ieri sera, il centro destra unito ha organizzato un aperitivo “Una nuova storia per Cesano” al Q.re Tessera in risposta alla visita del Segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, dello scorso 16 maggio.

Tra gli altri erano presenti Sara Todaro, (Cesano Civica con Adriana), che ha sostenuto l’iniziativa, Paola Frassinetti, sottosegretario all’istruzione, Fabio Raimondo, deputato di FdI, Adriana Gammino, candidata a sindaco, Vincenzo Bongiorno (Cesano Civica con Adriana), Simona Sanfelici (FdI), Franca Genovese Mainardi (FI).

IL SOTTOSEGRETARIO FRASSINETTI (FDI): CHIUDERE LA SCUOLA SEGNALE SBAGLIATO, ANDAVANO TROVATE ALTRE SOLUZIONI

All’iniziativa promossa dal candidato sindaco del centrodestra Adriana Gammino al quartiere Tessera di Cesano Boscone è intervenuta il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito on. Paola Frassinetti di Fratelli d’Italia.

“Ringrazio Paola – ha esordito l’on. Fabio Raimondo – per la sua presenza in un quartiere dimenticato dall’Amministrazione PD, che qui ha perfino chiuso una scuola primaria.

Non è la prima volta che Paola Frassinetti viene a Cesano da Sottosegretario, era già stata qui qualche mese fa in visita ufficiale presso l’istituto comprensivo Da Vinci di Via Vespucci, ma è la prima volta che un membro del governo italiano viene al Tessera e questo è un importante segnale di attenzione.

Quando è crollato il contro soffitto della scuola Gobetti ho presentato un’interrogazione parlamentare, dopo pochi giorni si sono verificati altri problemi legati alla caldaia e poi l’Amministrazione ha chiuso definitivamente la scuola trasferendo i bambini nel plesso la Monaca.”

“Chiudere una scuola è sempre una scelta sbagliata – ha detto il sottosegretario on. Frassinetti -, specie se a causa delle mancate manutenzioni che andavano programmate negli anni. Andavano trovate altre soluzioni per non arrecare disagio alle famiglie, questo dovrebbe essere il principale impegno di una Amministrazione comunale. Ed invece questo anno scolastico si è concluso così e chissà quanti altri ancora.

Cesano ha bisogno di costruire un dialogo positivo con il governo di Roma, sono convinta che Adriana Gammino abbia le competenze, le capacità e il sostegno necessario per poterlo fare.”

Prima dell’aperitivo danzante, nel corso del discorsi ufficiali, sono stati affrontati anche i temi dell’illuminazione pubblica, che spesso e volentieri, lascia al buio molte vie della città, il tema della sicurezza in città, il tema della manutenzione dei marciapiedi e strade, il tema dei lavori, per quanto riguarda il Q.re Tessera, nelle case Aler dove dovrebbero esser cambiati gli scaldabagni usando (in breve) come scarico dei fumi la canna fumaria cucine”, fatto questo che preoccupa numerosi residenti del quartiere.

“Cesano Boscone ultimamente è spenta, ha bisogno di nuovi impulsi ed energie, è il momento di cambiare, basta la divisione in quartieri, Cesano deve essere una. E’ il momento di dare una nuova storia per Cesano” ha dichiarato Adriana Gammino, concludendo gli interventi.

Vittorio Aggio

