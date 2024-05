ELEZIONI EUROPEE. TRE APPUNTAMENTI NEI MUNICIPI PER CONOSCERE L’UNIONE EUROPEA E LE SUE ISTITUZIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2024 – Proseguono i talk formativi e informativi rivolti ai giovani, che fanno tappa nei nove Municipi, nell’ambito del progetto “Vivo a Milano e Voto l’Europa”.

Domani, lunedì 20, alle ore 18 presso Mosso, in via Angelo Mosso 3 (Municipio 2), si terrà l’evento dal titolo “L’Europa e il mondo: quando l’Unione fa la forza”.

Martedì 21, invece, appuntamento nel Municipio 3 presso Archivio Negroni, in via Tajani 3, con il talk “Unione europea, giovani e cittadinanza”, mentre mercoledì 22 si parlerà di “Come si vota per il Parlamento europeo” in Municipio 9 presso il Centro Milano Donna di via Ciriè 9.



Tutti gli incontri, a cui parteciperanno professori dell’Università Bocconi e rappresentanti dell’Amministrazione, sono gratuiti e aperti a tutte e tutti i cittadini.



Palinsesto completo degli eventi al link https://www.comune.milano.it/-/europee.-comune-di-milano-capofila-di-un-progetto-per-la-partecipazione-dei-giovani-al-voto

