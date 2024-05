Fp Cgil Polizia Penitenziaria – Evasione dal Beccaria. Giustizia minorile e misure alternative al collasso: esiste un piano per privatizzarle?

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2024. Un grave episodio si è verificato ieri presso l’Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria di Milano: un detenuto minorenne di origine marocchina è riuscito a evadere nel tardo pomeriggio. Fortunatamente, una pattuglia della Polizia Penitenziaria, che stava transitando nella zona, lo ha intercettato e subito riportato in custodia. Questo evento mette in luce ancora una volta le profonde criticità e disfunzioni dell’IPM di Milano, sintomo di una crisi più vasta che affligge l’intero Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

“La situazione è insostenibile e necessita di interventi urgenti,” dichiara Mirko Manna, Coordinatore Nazionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria. “Le problematiche dell’istituto Cesare Beccaria sono lontane dall’essere risolte e non migliorerebbero con provvedimenti estemporanei, come il trasferimento forzato di Poliziotti penitenziari da altre regioni, costringendoli anche ad anticipare di tasca propria le spese di viaggio e soggiorno”.

“La crisi – continua Manna – è molto più profonda e investe tutti i settori del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, proprio mentre si discute di pene alternative da scontare in comunità gestite da privati. A pensar male si farebbe peccato, ma temiamo che ci possa essere una precisa volontà politica di affossare il DGMC per privatizzare una parte dell’esecuzione penale”.

“La situazione attuale è insostenibile e necessita di soluzioni concrete e immediate”, conclude Manna. “Il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, dovrebbe aprire immediatamente un confronto a tutto campo con le Organizzazioni Sindacali rappresentative per spiegare qual è il progetto, se esiste. Noi saremmo pronti a offrire il nostro contributo di esperienza, idee e proposte, ma nell’adempimento del mandato ricevuto saremmo anche pronti, nostro malgrado, a percorrere legittimi percorsi alternativi che mirino a risollevare le sorti dei Poliziotti Penitenziari del settore.

