Il Presidente Mattarella in Irlanda

(mi-lorenteggio.com) Roma, 19 maggio 2024 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in Irlanda.

Al suo arrivo, il Presidente Mattarella ha avuto un colloquio con il Presidente d’Irlanda Michael D. Higgins, termine del quale si è svolto il Pranzo offerto dal Presidente Higgins al Presidente Mattarella.

Lunedì 20 maggio il Capo dello Stato visiterà la Cattedrale di San Patrizio e il Castello di Dublino.

Al termine, i due Presidenti parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione di Parco Italia presso la Lucan House, Residenza degli Ambasciatori d’Italia in Irlanda, ceduta alla Contea di Dublino Sud che la aprirà al pubblico come parco e centro culturale. Il Parco ospita, anche, l’esposizione permanente “Grazing in Lucan”, composta da opere dell’artista italiano Davide Rivalta, promossa dalla nostra Ambasciata con l’artista Davide Rivalta e con la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea a Roma.

Redazione