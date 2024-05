MOBILITÀ. NUOVO BANDO PER NOLEGGIO AUTO IN SHARING STATION BASED PER CONCESSIONI FINO AL 2026 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2024 – La Giunta ha approvato le linee di indirizzo del nuovo avviso pubblico che sarà pubblicato nelle prossime settimane e che, in linea con il precedente, consentirà di raccogliere manifestazioni d’interesse per lo svolgimento del servizio di sharing station based (a stallo fisso) a Milano e nella Città metropolitana fino al 31 dicembre 2026.



Il sistema ‘station based’ è basato sulla presenza di stazioni in cui il noleggio viene avviato e concluso grazie al posizionamento delle auto in stalli predefiniti. Per questo il bando del Comune prevede di mettere a disposizione degli operatori interessati appositi stalli su suolo pubblico, che saranno assegnati in concessione onerosa a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

La flotta destinata al sistema di car sharing station based dovrà essere composta da auto, quadricili o veicoli per il trasporto cose (N1) elettrici plug-in o range-extended. Il servizio di car sharing dovrà essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 con una flotta minima di 100 veicoli, con 101 stalli a disposizione distribuiti in diverse località.



Le auto potranno accedere gratuitamente in Area C e parcheggiare sia nelle strisce blu sia nelle gialle, fatte salve le modalità di inizio e termine noleggio connesse al sistema station based. L’operatore dovrà aderire alle piattaforme Maas (Mobility as a Service) in corso o che dovessero essere sviluppate dal Comune di Milano o da soggetti accreditati.

Redazione