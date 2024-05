Roberto Salis a Cesano Boscone – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 19 maggio 2024 Nel pomeriggio di oggi, nel parco di Villa Marazzi, al banchetto elettorale di Civicamente Cesano Europa Verde – Verdi Cesano Boscone, è stato ospite Roberto Salis, padre della insegnante milanese detenuta a Budapest e candidata alle Europee con Avs.

Tema dell’incontro: “Dritti sui diritti! A difesa della dignità e delle libertà fondamentali!“

Tra i presenti, tra gli altri, il candidato sindaco del Centro Sinistra, Marco Pozza, Gianluca Tizi, Aldo Guastafierro, Stefano Cella, Nicola Pignataro, Mariolina De Luca, Antonio Caldarella.

“Mi sto abbastanza abituando a stare qui e non credo sia merito mio, ma che questi posti siano fatti in modo tale che le persone si abituino a starci”. Lo scrive, in una delle sue ultime lettere dal carcere, Ilaria Salis la giovane attivista detenuta in un carcere di Budapest in condizioni che violano le più basilari norme (europee ed internazionali) sulla tutela dei diritti individuali e dei detenuti.

“La vicenda di Ilaria, ci ricorda con forza che non esistono diritti incancellabili e che la difesa dei diritti – di tutti i diritti – va praticata con cura, informazione e grande determinazione.

Giorno dopo giorno.

Gli uni per gli altri.

Perché siamo tutti custodi di tutti i diritti, nostri e altrui; e difendendo i diritti di una persona, difendiamo i diritti di tutti, inclusi i nostri.

Pensiamo sia dovere civico di tutti informarsi e nostro dovere civico, in quanto forza politica, informare, sensibilizzare e agire per garantire che tutti i diritti siano rispettati: ovunque e per tutti.

Per questo, domenica pomeriggio avremo il piacere di ospitare il padre di Ilaria Salis, Roberto Salis, al nostro banchetto presso Villa Marazzi”.

“Dove ci sono umanità, c’è società.

Dove c’è società, ci sono diritti.

Dove c’è un umanità, c’è un diritto“

Vittorio Aggio