Dal 7 al 9 giugno l’Ordine degli Psicologi della Lombardia organizza il Forum delle Scuole di Psicoterapia 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2024 – La formazione delle nuove generazioni di psicologi rappresenta un ambito di impegno assai rilevante per l’Ordine degli psicologi della Lombardia. Anche quest’anno, infatti, l’Ordine ha deciso di garantire uno spazio dedicato agli psicologi interessati a proseguire la propria formazione organizzando uno “spazio” di incontro con le Scuole di Psicoterapia presenti in Lombardia.

Le date da segnare in agenda per il Forum delle Scuole di Psicoterapia 2024 sono il 7, 8 e 9 giugno.

Quest’anno è prevista la partecipazione del numero più elevato di Scuole raggiunto finora: 74 Scuole di specializzazione di cui 6 universitarie, che attraverso degli eventi webinar, avranno l’opportunità di illustrare il loro approccio con una presentazione di taglio clinico-esperienziale, volta a esemplificare il metodo formativo seguito dalla Scuola.

In occasione di questa nuova edizione, venerdì 7 giugno alle ore 19.30 da remoto tramite piattaforma GoToWebinar è in programma l’evento di inaugurazione del Forum, dal titolo: “La cassetta degli attrezzi dello psicoterapeuta. Riflessioni sugli strumenti utili e fondamentali nella costruzione dell’identità professionale”. Quest’anno la serata inaugurale si focalizzerà su una riflessione corale rispetto agli aspetti centrali e trasversali utili e indispensabili nella formazione dell’identità professionale dello psicoterapeuta.

Sull’Agenda Forum 2024 è possibile consultare il calendario per iscriversi agli eventi online e guardare la scheda di ogni Scuola, degli stand virtuali in cui si potranno consultare le informazioni pratico/organizzative relative alle Scuole e scaricare tutto il materiale utile per orientare gli interessati (opuscoli, programmi ecc.).

Il Forum rappresenta un’importante iniziativa di orientamento per gli studenti di psicologia e per tutti coloro che sono interessati a intraprendere una formazione specialistica in psicoterapia. Da tempo l’Ordine degli Psicologi della Lombardia opera in questo campo per sostenere e aiutare i giovani in formazione con numerose attività e iniziative.

