«I cittadini bravi e coraggiosi» sono stati i protagonisti della Milano Civil Week – “Vivere”

Si è conclusa una straordinaria edizione per il palinsesto “Vivere” della Milano Civil Week, inaugurata il 9 maggio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e terminata, domenica 12, con Bicicivica, la pedalata con più del doppio degli iscritti dell’anno precedente.





(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2024 – 40.000 partecipanti, 431 eventi, 51 comuni coinvolti, 18 istituzioni patrocinanti, 13 amministrazioni comunali e oltre 600 organizzazioni che hanno coordinato la realizzazione degli appuntamenti, 10 percorsi di iniziative, 9 hub di eventi: sono questi i numeri del palinsesto “Vivere” dell’edizione 2024 della Milano Civil Week, l’appuntamento promosso da Corriere della Sera-Buone Notizie, Comune di Milano e Forum del Terzo Settore, in collaborazione con CSV Milano ETS, sul tema “La Costituzione siamo noi”.

A inaugurarla, nella suggestiva cornice del Palazzo Giureconsulti di Milano, giovedì 9 maggio, è intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel corso del suo collegamento dalle stanze del Quirinale, ha richiamato «il diritto all’inclusione, alla rappresentanza, all’aggregazione giovanile» presente nella Costituzione, invitando tutti e tutte a conoscerla, amarla, difenderla e viverla «per accogliere i nuovi bisogni, per tutelare chi si trova ai margini, per avere cura dei più fragili, per affrontare le nuove sfide di convivenza e di pace. In una parola: per vivere insieme».

Le parole del Presidente della Repubblica hanno trovato traduzione concreta negli oltre 400 appuntamenti organizzati nei municipi di Milano e nei comuni della città metropolitana dal 9 al 12 maggio durante la Milano Civil Week – “Vivere”. Dagli incontri con le scuole, alle letture, agli spettacoli teatrali, ai concerti, alle visite ai tesori milanesi, passando per le camminate naturalistiche e le attività sportive sono stati tanti i momenti sui temi più diversi di sensibilizzazione e di forte valenza sociale: donne, parità, inclusione, difesa dei diritti. Tante, tantissime e sfaccettate le iniziative svoltesi nella città metropolitana, anche organizzate in hub e in percorsi tematici, o singole iniziative del Terzo settore che hanno animato il palinsesto “Vivere” della Milano Civil Week. Altrettanto numerosa e partecipata l’affluenza dei cittadini, grazie anche al tempo che ha virato al bello per i giorni della Milano Civil Week.

A chiudere i quattro giorni di protagonismo della cittadinanza attiva di Milano e della città metropolitana è tornata l’attesa Bicicivica, la pedalata alla scoperta dei luoghi più significativi della Milano sportiva alla quale hanno partecipato circa 700 persone di ogni età, più del doppio dello scorso anno, che si sono date appuntamento, domenica 12, in piazza Duca d’Aosta sotto il grattacielo Pirelli.

«“Chi opera nell’ambito della cittadinanza attiva e solidale si rende conto di quanto i valori della nostra Carta siano alla base del vivere insieme”. Lo ha detto il Presidente Mattarella inaugurando l’edizione 2024 della Civil Week tutta dedicata alla Costituzione italiana. Abbiamo appena vissuto quattro giorni che hanno dato voce e luce a “cittadini bravi e coraggiosi”, per citare nuovamente il Capo dello Stato. Le Fondazioni di Comunità sono istituzioni filantropiche votate al fare e per questo, fin dalla primissima edizione, sostengono Civil Week “Vivere”. Crediamo che organizzazioni e persone generative, capaci cioè di inspirare trasformazione e innovazione sociale, debbano trovare più spazio del dibattito pubblico nazionale perché è dall’esempio che può crescere un nuovo orgoglio civico», dichiara Carlo Marchetti, Presidente Fondazione di Comunità Milano che, insieme a Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano e BPER Banca, ha sostenuto il palinsesto “Vivere” di Milano Civil Week 2024.

Il palinsesto “Vivere” è stato realizzato grazie al coordinamento di CSV Milano ETS e sostenuto da Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano e BPER Banca. Numerosi i patrocini: Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Città di Legnano, Città di Melzo, Città di Segrate, Città di Pioltello, Città di Bollate, Città di Corbetta, Città di Magenta, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Bernate Ticino, Comune di Settimo Milanese, Comune di Trezzano sul Naviglio, Comune di Pogliano Milanese, Comune di San Donato Milanese, Comune di Abbiategrasso.

Media partner Share Radio, Milano All News e Iabicus.

Milano Civil Week “Vivere” partecipa a “Festival dello Sviluppo Sostenibile” promosso da Asvis.



La Bicicivica 2024 ha ottenuto il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio di Città Metropolitana di Milano. Si ringraziano i partner tecnici: Decathlon, Dott, Legambiente Lombardia, Legambici, Milano in Bicicletta, CSI, Aias ETS, Fiab Milano Ciclobby, Massa Marmocchi.

Si ringraziano Croce Bianca Milano e il Corpo dei Vigili Urbani di Milano per il prezioso supporto durante Bicicivica 2024.