La storica azienda SAES for Bees di Lainate adotta 4 alveari per promuovere la biodiversità e la sostenibilità

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 20 maggio 2024 – In occasione della Giornata Mondiale delle Api, SAES Getters, azienda leader nel campo della scienza dei materiali e delle tecnologie avanzate, ha inaugurato 4 alveari aziendali presso la sede di Lainate. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Apicoltura Urbana, realtà italiana specializzata in servizi di adozione di alveari presso contesti aziendali. SAES for Bee rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno di SAES a favore della Corporate Social Responsibility: con l’adozione degli alveari, l’azienda contribuisce alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi locali, favorendo l’impollinazione, la salvaguardia delle api e promuovendo attivamente la protezione della biodiversità

Le arnie, posizionate in un’area verde appositamente predisposta all’interno del sito produttivo, ospiteranno circa 240.000 api. L’area è stata recintata e dotata di bacheche informative e arredi in plastica seconda vita realizzati da Idea Plast – un’azienda di Lainate (MI), che si occupa di progettare e realizzare manufatti in plastica riciclata, per informare i dipendenti e i visitatori sul ruolo fondamentale che questi insetti hanno sul nostro ecosistema e sulla sopravvivenza del genere umano: dall’agricoltura, alla riproduzione delle piante selvatiche in fiore, alla produzione di miele e di molti prodotti di uso quotidiano.

La cura degli alveari è affidata a tecnici apicoltori esperti di Apicoltura Urbana che si occuperanno del loro benessere e della raccolta del miele.

“Siamo entusiasti di aver avviato questo progetto in collaborazione con Apicoltura Urbana”, ha dichiarato Massimo della Porta, Presidente e Group Chief Executive Officer di SAES. ” la biodiversità è infatti un valore fondamentale da preservare e siamo orgogliosi di poter contribuire attivamente in questo senso attraverso il nostro apiario. L’installazione di i questi 4 alveari contribuirà ad impollinare 120 milioni di fiori ogni giorno oltre a monitorare la qualità dell’aria, per una tutela del territorio in cui viviamo e operiamo.”

“Siamo felici di supportare SAES in questo importante progetto”, ha commentato Giuseppe Manno, Founder di Apicoltura Urbana. “L’adozione di alveari aziendali non solo contribuisce alla tutela dell’ambiente, ma offre anche l’opportunità di coinvolgere gli stakeholder verso questi temi e di rafforzare il legame con il territorio.”

Oltre al contributo per la biodiversità, questo progetto offrirà a SAES l’opportunità di raccogliere del miele millefiori di alta qualità. Alla fine della stagione apistica, tra settembre ed ottobre, il miele prodotto dalle api sarà infatti raccolto e distribuito agli stakeholder dell’azienda.

V. A.