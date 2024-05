Rho. Premiazioni del concorso di prosa e poesia Calendimaggio

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 maggio 2024. Il Gruppo Culturale Amici di Mazzo ha promosso anche nell’arco di quest’anno scolastico il tradizionale concorso di poesia e prosa per ragazzi “Calendimaggio”, d’intesa con la Biblioteca Angela Piras, la Biblioteca comunale di Villa Burba, la Biblioteca comunale di Arese. Domenica 26 maggio 2024 alle ore 20.30 le premiazioni si svolgeranno all’Auditorium di via Meda 20 a Rho.



Il concorso è aperto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno sede nei Comuni di Rho e Arese. Quest’anno ricorre la sua 27esima edizione, per quanto riguarda la scrittura in versi. Per la sezione di prosa, dal titolo “Un racconto per te”, riservata al biennio e al triennio delle scuole superiori, siamo ormai alla ottava edizione.Al concorso hanno partecipato decine di studenti: le loro creazioni saranno raccolte in un libretto ricordo, per non dimenticare l’impegno investito nei mesi scorsi. Come consuetudine, gli studenti vincitori saranno premiati dai dirigenti scolastici, dai docenti coinvolti e dalle autorità locali. Ci sarà, come sempre, una classifica ufficiale, ma per i promotori hanno vinto tutti coloro che si sono messi in gioco, provando a dare forma scritta ai loro pensieri e alle loro emozioni.



Alla realizzazione di questa edizione hanno contribuito come sponsor Mondadori Store di Arese e Nuovenergie. ASER ha offerto un contributo liberale alla manifestazione.



Redazione