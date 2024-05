Buccinasco – Lavori in via Petrarca: chiusa dal 27 maggio

Inizierà lunedì prossimo un importante intervento di bonifica della rete gas metano che comporterà l’interdizione della circolazione tra via Garibaldi/via Bixio e via Caravaggio (fino al 12 luglio) e tra via Caravaggio e via Nearco (dal 13 luglio al 9 agosto). Sarà garantita la circolazione pedonale lungo il marciapiede presente sul lato civici dispari e sugli attraversamenti pedonali

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 21 maggio 2024 – Dal 27 maggio al 9 agosto la via Petrarca sarà interessata da importanti lavori di bonifica della rete di gas metano e il successivo ripristino del manto stradale.

Per tutta la durata dei lavori sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti gli stalli di sosta nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bixio/via Garibaldi e l’intersezione con via Caravaggio.

>> Dal 27 maggio al 12 luglio (e comunque sino al termine dei lavori) nello stesso tratto compreso tra l’intersezione con via Bixio/via Garibaldi e l’intersezione con via Caravaggio verrà istituito il DIVIETO DI TRANSITO in entrambi i sensi di marcia a tutte le categorie di veicoli e ai velocipedi (ad eccezione dei veicoli provenienti e diretti all’interno della proprietà di via Petrarca 20).

Sarà GARANTITA LA CIRCOLAZIONE PEDONALE lungo il marciapiede presente sul lato dei civici dispari; inoltre nei pressi della scuola dell’infanzia Petrarca e della UONPIA si potrà circolare a piedi anche negli spazi solitamente dedicati ai parcheggi, in modo da rendere più agevole l’arrivo e l’uscita dalle strutture.

Non sarà invece consentito il transito dei pedoni sul marciapiede lato civici pari.

>> Dal 13 luglio al 9 agosto (e comunque sino al termine dei lavori) nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Caravaggio e l’intersezione con la via Nearco verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti gli stalli di sosta; il DIVIETO DI TRANSITO in entrambi i sensi di marcia a tutte le categorie di veicoli e ai velocipedi e l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Caravaggio (in direzione via Petrarca/via Bixio).

L’area interessata dai lavori sarà delimitata con barriere e segnaletica adeguata.

Ci scusiamo per gli inevitabili disagi, ma i lavori sono indispensabili e le chiusure dei tratti stradali necessari. Raccomandiamo la massima prudenza e il rispetto dei divieti prescritti nell’Ordinanza n. 45 del 21/05/2024 pubblicata in allegato.