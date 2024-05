Ceriano – Inaugurato il piazzale dedicato ad Alfieri Maserati

Alla presenza di bolidi del celebre marchio “made in Italy”



(Mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 16 mVenerdì scorso è stato inaugurato ufficialmente il nuovo piazzale Alfieri Maserati che l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare al pilota e imprenditore, fondatore della celebre casa automobilistica.

Si tratta di un piazzale realizzato a lato della via Laghetto, a ridosso di uno dei principali ingressi al Parco delle Groane e alla sua rete di piste ciclabili. La riqualificazione dell’area a parcheggio si è conclusa nei mesi scorsi, dopo il completamento di importanti interventi di ammodernamento della rete idrica a cura di Brianzacque. Quindi la decisione dell’Amministrazione comunale di dedicare il piazzale ad Alfieri Maserati, nato a Voghera nel 1887 e morto a Bologna nel 1932, pilota d’auto da corsa che con i fratelli Ettore ed Ernesto fondò la gloriosa casa del tridente.

Lo scorso fine settimana, approfittando di un raduno internazionale a Lugano, un bel gruppo di proprietari di Maserati, alcuni provenienti anche dall’Austria, ha fatto tappa a Ceriano Laghetto per l’inaugurazione, alla presenza di Sindaco e Assessori comunali che ha voluto celebrare soprattutto uno dei marchi storici più prestigiosi del Made in Italy.