Gli ITS e l’apprendistato duale: occasione per coniugare studio e lavoro

A Villa Burba la presentazione di alcuni ITS legati a diversi settori: dalle ore 18 alle ore 20.30 stand e interventi

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 21 maggio 2024 – Gli Istituti Tecnici Superiori, corsi specialistici post diploma per la formazione in diversi settori, rappresentano un nuovo modo di unire studio e preparazione tecnica al lavoro prescelto. Sono percorsi della durata di due anni che si sviluppano in parallelo al sistema universitario e consentono di acquisire abilità e conoscenze per lavorare in contesti progettati con le imprese.

Martedì 28 maggio, dalle ore 18 alle ore 20.30 negli spazi di Villa Burba in corso Europa 291 a Rho, il Comune d’intesa con l’Agenzia per il lavoro Synergie Italia invita a conoscere queste occasioni di formazione e lavoro. Giovani e familiari potranno scoprire, in una serata ad accesso gratuito, sei diversi ambiti: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il Made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo; tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Non mancheranno stand di Informagiovani, IREP e Progetto Yaw di Sercop.

In Lombardia, gli Istituti Tecnici Superiori sono ventitré, cinque si trovano nella sola città di Milano. Una quota importante visto che sull’intero territorio nazionale gli istituti attivi sono 120. In tutto si parla di 19 mila studenti in Italia, oltre il 25% nella nostra regione.

Il programma del 28 maggio prevede un intervento dell’Amministrazione comunale e uno di Synergie School. Quindi, la parola passerà a esponenti dei diversi ITS che illustreranno le loro proposte. Interverranno ITS Cosmo; ITS Lombardia Meccatronica; ITS ICREA, ITSAR Its Academy Angelo Rizzoli, Nuove Tecnologie per la Vita; ITS Green.

Redazione