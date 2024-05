(Mi-lorenteggio.com) Costa Volpino, 21 maggio 2024 – Intorno alle 18.00 di questa sera, in via Nazionale 120, è avvenuto un incidente tra un’auto e una moto, condotta da un 15enne. Sul posto è giunto l’elisoccorso, che ha trasportato in elicottero in ospedale.

Redazione