LOMBARDIA. UNIVERSITÀ, IMPRESE E CENTRI DI RICERCA: ASSESSORE ALL’INNOVAZIONE: 100 MILIONI PER CRESCITA COMPETITIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2024 – Cento milioni di euro per promuovere le relazioni tra imprese, università, centri di ricerca per la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo.

Lo prevede una delibera ‘Collabora&Innova’ (la vecchia Call Hub), approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione.

La misura è volta a sostenere investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo e a favorire la crescita competitiva attraverso il potenziamento della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze.

“Rispetto alla Call Hub – spiega l’assessore – che era stata attivata nella programmazione Por Fesr 2014-2020, abbiamo aumentato, già in partenza, la dotazione finanziaria per il settennio 2021-2027 da 70 a 100 milioni”.

Per la Call Hub, infatti, erano stati stanziati inizialmente 70 milioni di euro, alzati poi a 114 con lo scorrimento della graduatoria. Con queste risorse sono stati finanziati 33 progetti per 204 soggetti, di cui 140 imprese e 64 enti di ricerca. I 100 milioni di questa nuova edizione potranno diventare in caso di scorrimento della graduatoria 130.

Destinatari della misura sono partenariati di imprese (PMI, grandi imprese) e organismi di Ricerca (OdR) pubblici e privati, comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS, composti da minimo 3 e massimo 8 soggetti, di cui almeno 1 PMI e 1 OdR.

Sono finanziabili progetti che abbiano un importo minimo di 3,5 milioni di euro. Previsto un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammesse per le piccole imprese, al 50% per le medie imprese e al 40% per le grandi imprese e gli Organismi di Ricerca. L’agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà essere superiore a 5 milioni di euro.

Le risorse saranno allocate sugli 8 ecosistemi ‘Salute e Life Science’, ‘Nutrizione’, ‘Sostenibilità’ e ‘Sviluppo Sociale’, ‘Manifattura Avanzata’, ‘Smart Mobility e Architecture’, ‘Cultura e Conoscenza’ e sull’ecosistema ‘Connettività e Informazione’ afferenti alla Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027.

