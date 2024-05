Pontedilegno. Lupo ferito nell’area del parco Nazionale dello Stelvio: probabile atto di bracconaggio

(mi-lorenteggio.com) Pontedilegno, 21 maggio 2024 – Sabato 18 maggio gli operatori del Parco Nazionale dello Stelvio lombardo hanno ricevuto segnalazione di un lupo ferito, avvistato in località Case di Viso, nel comune di Ponte di Legno, in provincia di Brescia.

Dalle informazioni disponibili non è possibile capire con certezza il luogo esatto dell’incidente e cosa abbia causato la ferita, ma è probabile si sia trattato di un’arma da fuoco o di una tagliola.

I ricercatori del Parco, usciti alla ricerca dell’animale appena ricevuta la segnalazione, affermano che si possa trattare di uno dei membri del branco del Tonale e nonostante le ricerche, ad ora, non è stata trovata alcuna traccia del lupo. Le ricerche continueranno nelle prossime settimane, con metodi e personale ad hoc.

Un animale ferito e debilitato potrebbe avere la tendenza a scendere di quota ed avvicinarsi a fonti alimentari facilmente disponibili come rifiuti e cibo per animali domestici etc., raccomandiamo, quindi, a chi dovesse avvistare l’animale ferito, di segnalarne immediatamente la posizione e di non avvicinarsi: la paura potrebbe indurre l’animale alla fuga sottoponendolo a un dispendio energetico eccessivo che potrebbe aggravare ancor più le sue condizioni.

