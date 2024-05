Rho. Da Allerta rossa ad Allerta gialla: monitorati durante la notte tutti i corsi d’acqua

Situazione sotto controllo, Protezione civile all’opera

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 21 maggio 2024 – Le previsioni di ieri indicavano una Allerta rossa per la zona rhodense, compresa nel Nodo idraulico di Milano che riguarda la Città Metropolitana di Milano. Alle 13.22 di oggi, 21 maggio 2024, Regione Lombardia ha rimodulato la soglia di allarme, passando ad Allerta gialla sia per il rischio idrogeologico sia per quello idraulico sia per i temporali.

Il flusso Sudorientale umido che sta interessando la Lombardia è in progressivo allontanamento verso Nord-Est. Nella seconda parte della giornata di oggi sono previste precipitazioni residue, deboli o al più localmente moderate. Dal pomeriggio e in serata sono possibili isolati rovesci o temporali su pianura e prime Prealpi, con bassa probabilità di fenomeni di forte intensità.

Il vento tenderà a rinforzare da Sud-Ovest sui settori meridionali e orientali, ma al più con intensità moderate. Per domani, 22 maggio, si attende marcata instabilità con frequenti e intermittenti rovesci e temporali già dalla mattina sulla fascia pedemontana e prealpina, più diffusi nel pomeriggio e possibili anche in pianura. Non si esclude la possibilità di fenomeni localmente forti, ma con bassa probabilità di episodi persistenti e organizzati.

Nel corso della nottata, trascorsa tra forti timori vista l’Allerta rossa e la pioggia battente, il monitoraggio sul territorio di Rho è stato costante da parte dei referenti della Protezione civile comunale e del gruppo di Protezione civile COR, con l’ausilio delle imprese di reparto pronte a intervenire nel caso fosse necessaria la rimozione di rami dai corsi d’acqua nei punti più vicini alle paratie.

Dalle 18 di ieri alle 6 di questa mattina volontari e operatori sono rimasti vigili. L’Olona per fortuna si è mantenuto tra i 130 e i 140 centimetri, mentre la soglia considerata limite si attesta sui 175-180, in particolare nell’area di via San Martino. Il monitoraggio, di cui venivano informati ininterrottamente gli Amministratori comunali, ha riguardato Lura, Bozzente, Olona e il fontanile Cagnola-Morganda. All’alba il controllo dello stato di pulizia dei fiumi per individuare l’eventuale presenza di rami o altro materiali finiti negli alvei: fortunatamente non si sono riscontrati problemi.

Nella foto la situazione attorno alla mezzanotte a Biringhello