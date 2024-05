I-DAYS MILANO COCA-COLA: dal 29 maggio i grandi nomi della musica a Milano. Oltre 400mila biglietti già venduti

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2023 – Manca una sola settimana all’inizio degli I-Days Milano Coca-Cola, l’attesissima serie di concerti che anche quest’anno incoroneranno Milano come la capitale della musica dal vivo in Italia.

Anche per il 2024 i protagonisti dei più grandi palchi internazionali hanno scelto gli I-Days Milano Coca-Cola per portare la loro musica in Italia: tra il 29 maggio e il 12 luglio METALLICA, LANA DEL REY, GREEN DAY, DOJA CAT, QUEEN OF THE STONE AGE, BRING ME THE HORIZON, SUM41, AVRIL LAVIGNE e STRAY KIDS saranno infatti gli headliner della concerts series che animerà i palchi dell’Ippodromo Snai San Siro e dell’Ippodromo Snai La Maura con una proposta musicale sempre più eclettica a conferma dello spirito innovativo che caratterizza la manifestazione sin dalla sua ideazione nel 1999.

Per tutti gli headliner, fatta eccezione i Queen Of The Stone Age, quella agli I-Days Milano Coca-Cola sarà l’unica tappa nel nostro paese per questa estate, richiamando a Milano diverse generazioni di persone da tutta Italia e dall’estero (LANA DEL REY e STRAY KIDS sono gli artisti che hanno registrato il maggior numero di biglietti venduti fuori dall’Italia) accomunate dalla passione per la grande musica live, per quella che si attesta l’edizione dei record già prima della partenza: i biglietti ad oggi venduti sono infatti oltre 400 mila.

Redazione