Magenta inclusiva: al via la scuola di italiano per stranieri

L’Associazione “Non di Solo Pane” avvierà una scuola di italiano per migranti che hanno bisogno di una prima alfabetizzazione. Sarà intitolata ad Aurelio Livraghi

Magenta, 22 maggio – Da cosa si misura una Comunità inclusiva? Dal fornire strumenti utili per essere pienamente coinvolti nel tessuto sociale. Con questa finalità nasce la nuova iniziativa dell’associazione di promozione sociale “Non di Solo Pane” di Magenta sotto forma di corsi di italiano per stranieri.

Dopo l’impegno assicurato in questi anni nell’offrire alle persone più fragili beni e servizi di prima necessità, dal cibo alla salute, i progetti di assistenza per chi ha perso il lavoro o cerca di inserirsi in un mercato sempre più complesso, i volontari hanno deciso di intraprendere un nuovo progetto: una scuola di italiano dedicata agli stranieri che sarà intitolata ad Aurelio Livraghi, a ricordo del suo impegno negli anni delle difficili ondate migratorie.

Quando parte la scuola e a chi è rivolta

Il servizio partirà a settembre ed è destinato ad adulti maggiorenni migranti per i quali non è stato possibile finora avere accesso ai corsi organizzati da istituzioni o enti accreditati.

L’obiettivo dell’iniziativa è accompagnarli nei percorsi di prima alfabetizzazione, in coerenza con quanto indicato nello statuto di “Non solo Pane”: prendersi cura della “persona nella sua interezza”.

Perché nasca questa scuola di italiano e quali siano gli obiettivi e i desiderata verrà illustrato nella conferenza stampa di venerdì 31 maggio alle ore 11 presso la casa parrocchiale (via S. Martino, 1) a Magenta, cui invitiamo i giornalisti e gli operatori dei mass media.