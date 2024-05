Rho. Negli asili nido accolti ventuno bambini in più del previsto per l’anno 2024-2025

.

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 22 maggio 2024 – L’Amministrazione comunale di Rho, considerato l’alto numero di domande per l’asilo nido, ha deciso di aumentare la capienza di ciascuna struttura, accogliendo così ventuno bambini in più, sette per ogni nido comunale.

Sul sito www.comune.rho.mi.it sono pubblicate le graduatorie definitive per l’anno educativo 2024/2025 distinte per fasce d’età e uniche per gli asili nido “Il trenino delle meraviglie” di via Deledda, “Il bosco magico” di via Togliatti e “Don Milani” di via Aldo Moro. Le famiglie saranno contattate nelle prossime settimane dalle coordinatrici degli asili nido.

Un nuovo regolamento comunale del servizio asilo nido era stato approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 26/11/2020: comprende le disposizioni per la gestione delle iscrizioni e per la redazione della graduatoria. Dagli utenti sono pervenute 231 domande, i posti assegnati sono 118. In lista di attesa restano in ogni caso 113 persone, senza questi 21 posti aggiuntivi sarebbero state 135.

L’attesa rimane alta, ma l’Amministrazione ha voluto fornire un aiuto alle famiglie. Intanto, con la costruzione del nuovo nido in via San Martino si lavora per ottenere altri sessanta posti disponibili.

