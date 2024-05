La volatilità e come ti aiuta a vincere al RTbet casino

Milano, 23 maggio 2024 – I giocatori che stanno iniziando a conoscere gli algoritmi delle slot spesso vogliono sapere cos’è la volatilità. Si tratta del rapporto tra la frequenza delle vincite al RTbet casino e la loro entità. Non va confusa con l’RTP, un parametro che indica la percentuale dei fondi investiti che il gioco restituisce.

La percentuale di ritorno non dipende dall’entità della puntata. Questo parametro può essere impostato solo dal provider che ha sviluppato il gioco.

Più alta è la volatilità, più grande sarà il premio. Più è bassa, minore è il valore delle vincite, ma il giocatore vince più spesso. In questo caso, il rischio di perdite è minore e non richiede un grande investimento iniziale.

Cosa influisce sulla percentuale di volatilità

Per trovare la slot adatta al payoff, devi rivolgerti ai consigli degli esperti.

Per valutare le prestazioni della slot e comprenderne l’algoritmo, devi scommettere in modalità demo, in modo da avere una buona comprensione delle meccaniche di gioco gratuitamente.

La scelta della slot dovrebbe essere guidata dal tuo bankroll; meno spesso dà la possibilità di vincere, maggiore dovrebbe essere l’importo iniziale preparato dal giocatore.

Con le slot con una grande dispersione, preparati ad aspettare a lungo. Potresti dover pagare 200-300 giri prima di ottenere una grossa vincita, che ti ripagherà di tutto.

Non esiste una risposta definitiva alla domanda su quale algoritmo preferire.

Tipi di volatilità

Se un giocatore ottiene spesso piccoli premi al RTbet casino, allora tale slot è considerata a bassa volatilità. Se invece accade il contrario, ovvero che si verifichino grandi vincite, allora è considerata alta. La classificazione distingue cinque livelli di volatilità:

Alta;

Medio alto;

Medio;

Medio basso;

Basso.

Il livello alto è adatto solo ai giocatori esperti. Nonostante le grandi vincite che queste slot offrono, i principianti dovrebbero scegliere slot con vincite piccole ma frequenti. Soprattutto perché la possibilità di vincere il jackpot è disponibile a ogni gioco.

Nelle slot ad alta volatilità, il giocatore ha maggiori possibilità di vincere molto. Queste slot hanno solitamente vincite più rare ma più consistenti, il che significa che il giocatore può vincere somme significative con la giusta strategia e la buona sorte.

Tieni presente che non è solo la volatilità della slot a influenzare le tue vincite; anche altri fattori, come la percentuale di ritorno del giocatore (RTP), il numero di linee di pagamento e le puntate per linea, ti aiutano ad avere successo al RTbet casino. Per aumentare le possibilità di vincita, il giocatore deve considerare il proprio budget, controllare il gioco e scegliere slot con una RTP più alta e un maggior numero di linee di pagamento.

È importante capire che le slot ad alta volatilità non sono sempre la scelta migliore per ogni giocatore, in quanto possono garantire grandi vincite ma anche grandi perdite. Ogni giocatore deve valutare i propri rischi e scegliere le slot che meglio si adattano alle sue preferenze.

Adattare le tattiche di gioco alla volatilità

Una gestione efficace del bankroll e lo sviluppo di una strategia di gioco sono le chiavi del successo per ogni giocatore. Queste due componenti possono variare notevolmente a seconda della volatilità della slot scelta.

I giocatori che cercano di ottimizzare le loro azioni a lungo termine dovrebbero tenere conto di questo parametro quando scelgono una slot per massimizzare l’adattamento e il perfezionamento delle tattiche di gioco. Ad esempio, per le slot con un’alta volatilità, è consigliabile applicare strategie con puntate elevate ma tassi di spin più bassi per aspettarsi vincite significative.

D’altra parte, le slot a bassa volatilità del RTbet casino sono interessanti per chi preferisce la stabilità. In questo caso, è importante allocare il bankroll in modo da massimizzare la durata del gioco, con la possibilità di ricevere piccole ma regolari vincite. Le tattiche di gioco in questo caso saranno finalizzate a ridurre i rischi e ad aumentare gradualmente il saldo attraverso piccoli pagamenti frequenti.

