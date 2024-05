La morte del prof. Anelli, Rettore dell’Università Cattolica: il cordoglio dell’Arcivescovo di Milano

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2024 – Ecco la dichiarazione che mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica, ha rilasciato nella tarda mattinata di oggi ai giornalisti presenti a un convegno, sulla morte del Prof. Franco Anelli, Magnifico Rettore della stessa Università Cattolica.

«Di fronte all’enigma le parole non si riescono a pronunciare se non facendo confusione e creando ferite. Perciò quello che posso dire è che ho il ricordo di un professore di grande competenza, di grande cultura, che ha dato molto all’Università nelle varie situazioni, anche in alcune situazioni particolarmente impegnative che riguardavano il Policlinico Gemelli, e quindi desidero esprimere una grande riconoscenza per il lavoro svolto. Di fronte a questo enigma io non so dire altro che invitare alla preghiera».

