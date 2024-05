ORTOPEDIA PEDIATRICA AL PINI, UNA GIORNATA SULLA TRAUMATOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA

L’ASST Gaetano Pini-CTO ospita un Congresso dedicato al trattamento dei traumi, infortuni e lesioni ortopediche che interessano i pazienti fino al compimento del 18° anno di vita

(Mi-lorenteggio.com)Milano, Venerdì 24 maggio 2024 – Un approfondimento delle tecniche più innovative per la cura delle lesioni di pertinenza traumatologica che interessano il paziente in età pediatrica e giovanile, attraverso il confronto fra tutti gli specialisti sanitari coinvolti nella cura e nella presa in carico, sono al centro dell’Evento dal titolo: “Corso di Ortopedia Pediatrica – Aggiornamenti in traumatologia dell’età evolutiva” che si è svolto Venerdì 24 maggio, dalle 9 alle 13.30, presso l’Aula Magna del Presidio Pini, a cui ha preso parte una prestigiosa faculty di esperti, fra cui molti professionisti e operatori sanitari dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

«Chi, come noi specialisti in Ortopedia Pediatrica, ogni giorno si trova a fronteggiare casi di traumatologia dell’apparato muscolo-scheletrico in soggetti ancora in età evolutiva, è consapevole che anche quelle che sembrano banali fratture spesso possono nascondere delle complicanze più gravi, e lo scambio di conoscenze e il confronto fra gli specialisti sanitari coinvolti della cura e presa in carico sono l’indispensabile presupposto per poter compiere le scelte cliniche più corrette ed adeguate» ha dichiarato in apertura dell’Evento il dott. Antonio Memeo, Direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica presso l’ASST Gaetano Pini-CTO, Responsabile Scientifico del “Corso di Ortopedia Pediatrica”, che rientra nelle celebrazioni per il 150esimo della Fondazione del Gaetano Pini, l’Istituto Ortopedico che nacque su impulso del suo fondatore proprio con lo scopo di assicurare cure ai bambini affetti da TBC e da rachitismo, come ha ricordato il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada: «Le tre sessioni di questa importante giornata testimoniano la dedizione, la professionalità e la competenza dimostrata negli anni, la capacità di valorizzare tutta l’area dell’Ortopedia Pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO, impegnata nel garantire la risposta diagnostico terapeutica e assistenziale più appropriata ai pazienti più fragili e vulnerabili. L’auspicio è che questo Evento serva anche a promuovere e sviluppare un percorso di formazione, affiancamento e sostegno con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in un contesto multidisciplinare di cura e presa in carico dei pazienti sempre più aperto alla rete del territorio regionale».

Anche il Direttore Sanitario, dott. Cesare Candela ha espresso l’impegno dell’ASST Gaetano Pini-CTO nei confronti dei pazienti in età evolutiva: «Stiamo lavorando per rendere ancora più efficiente il percorso di cura e presa in carico dedicato al paziente pediatrico, a partire dall’ arrivo in pronto soccorso fino al ricovero e alle dimissioni». Il Direttore Socio Sanitario, dott.ssa Rossana Giove, ha ricordato l’importanza di aprirsi al dialogo con i medici pediatri e le Associazioni: «Riconosciamo, oltre ai valori dei contributi scientifici, terapeutici ed assistenziali, la capacità di coinvolgere la rete di Associazioni di Volontariato e la Scuola in Ospedale, con l’impegno di dialogare sempre più con il territorio, favorendo la collaborazione con le famiglie, al fine di assicurare quell’attenzione al percorso di umanizzazione e di accoglienza dei pazienti in questa delicata fase evolutiva della vita».

Nell’arco delle tre sessioni del Congresso si sono susseguiti gli interventi dei relatori, medici e operatori sanitari, tra cui molti specialisti dell’ASST in varie branche dell’Ortopedia: ciascuna sessione – la prima dedicata all’arto superiore (clavicola, spalla, gomito e mano), la seconda all’arto inferiore (femore, gamba, caviglia, piede, bacino e anca), la terza alla Traumatologia dello sportivo in età pediatrica e giovanile – è stata seguita da un momento di discussione e confronto con i relatori.

L’importanza dei contenuti trattati è stata messa in luce dalla Prof.ssa Valentina Fabiano, Professore Associato di Pediatria Direttore Scuola di Specializzazione in Pediatria Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche: «E’ un corso molto utile anche agli specializzandi in pediatria, perché devono saper riconoscere quali traumi meritano particolare attenzione, quali devono essere trattati con urgenza, quali sono le urgenze differibili e quali no, a quali esami diagnostici sottoporre i bambini con che tempistiche e quali si possono evitare».

Infine, dopo i saluti del prof. Primo Daolio, Direttore Dipartimento di Ortopedia Traumatologia e Chirurgie Specialistiche, il prof. Pietro S. Randelli, Direttore Prima Clinica Ortopedica e Presidente Comitato Tecnico Scientifico, ha spiegato l’evoluzione storica dell’Ortopedia Pediatrica negli anni: «I traumi che in passato erano propri degli adulti oggi interessano maggiormente i bambini e i ragazzi, impegnati sempre più nello sport e in tante attività, e questo importante Corso di aggiornamento dimostra la grande capacità di questa ASST di offrire la migliore risposta possibile alla traumatologia, spesso molto complessa, dei pazienti in età evolutiva».

