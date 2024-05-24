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Telegramma di Papa Francesco per la scomparsa del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli

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(Mi-lorenteggio.com) Vaticano, 24 maggio 2024 – Pubblichiamo di seguito il telegramma di cordoglio per la scomparsa del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Prof. Franco Anelli, inviato – a nome del Santo Padre Francesco – dal Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, all’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli:

Telegramma

ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
E ALLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI
LARGO GEMELLI 1
20123, MILANO

APPRESA LA NOTIZIA DEL TRAGICO DECESSO DEL MAGNIFICO RETTORE PROF. FRANCO ANELLI, IL SOMMO PONTEFICE DESIDERA ESPRIMERE LA SUA VICINANZA ALLA MAMMA, AI CONGIUNTI COME PURE ALL’INTERA FAMIGLIA DELL’ATENEO E DELLA FONDAZIONE. NEL RICORDARNE L’IMPEGNO PER LA PROMOZIONE DEI VALORI CRISTIANI IN AMBITO UNIVERSITARIO, FAVORENDO IL DIALOGO CON LE NUOVE GENERAZIONI, IL SANTO PADRE LO AFFIDA ALLA MISERICORDIA DIVINA E, MENTRE INVOCA PER QUANTI PIANGONO LA SUA SCOMPARSA IL CONFORTO DELLA FEDE E DELLA SPERANZA CRISTIANA, VOLENTIERI INVIA LA BENEDIZIONE APOSTOLICA. AGGIUNGO L’ESPRESSIONE DELLA MIA PARTECIPAZIONE AL LUTTO CON UN RICORDO ALL’ALTARE.

Redazione

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