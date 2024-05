‘CARRELLO DELLA SPESA’: MILANO E LOMBARDIA, CONSUMATORI PUNTANO SU PROMOZIONI E PRODOTTI ‘A MARCHIO’, ACQUISTI IN LIEVE CRESCITA

Grande attenzione per il segmento salutistico, con prodotti proteici e senza zuccheri particolarmente gettonato



(Mi-lorenteggio.com) Milano, 25 maggio 2024 – Il valore del ‘carrello della spesa’ nel primo quadrimestre del 2024 fa segnare, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, una lieve crescita (+2%). La leggera impennata d’acquisti registrata nel settore alimentare, viene compensata da un calo delle vendite in quello dei prodotti non alimentari. Lo evidenzia l’Osservatorio del gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’ (70 realtà tra ipermercati, superstore e supermercati, la maggior parte dei quali, una cinquantina, in Lombardia) che ha deciso di istituire un ‘focus’ quadrimestrale per analizzare l’andamento dei consumi nella propria rete di vendita. “A caratterizzare il periodo gennaio-aprile 2024 – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo – un paio di elementi significativi: la sempre maggiore attenzione verso le promozioni e l’acquisto dei ‘prodotti a marchio’ che, nel caso specifico del ‘Gigante’, fa segnare rispetto a un anno fa un aumento vicino al 15%”. Grande attenzione per tutto il segmento salutistico, con prodotti proteici e senza zuccheri particolarmente gettonati.

L’aumento dei costi delle materie prime, poi, ha portato a un lieve aumento dei prezzi di olio d’oliva, caffè e cioccolato facendone registrare un calo dei consumi. Frutta e verdura, complici le condizioni meteo fortemente instabili, segnano una lieve flessione dei consumi con difficoltà legate, ad esempio, anche agli approvvigionamenti di ortaggi dalla Sicilia, discorso che vale anche per la fragola Candonga metapontina. Bene, infine, la campagna agrumicola, sia per qualità, sia per quantità.

Redazione