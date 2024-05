Domenica 26 maggio c’è la Polimirun: i tram e bus deviati 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 maggio 2024 – Domenica 26 maggio c’è la Polimirun. Dalla prima mattina deviano numerose linee di superficie. Qui sotto trovate i cambiamenti al servizio.

TRAM 1

Fa servizio tra Roserio e viale Tunisia. Poi continua sul percorso del tram 5 fino a Ortica. Tra Centrale (piazza 4 Novembre) e Greco (largo San Valentino) sono in servizio i bus B1.

TRAM 2

Fa servizio tra piazza 6 Febbraio e Arena. Da qui devia fino a Cenisio. Sono interrotte le tratte Lega Lombarda-Bausan e Negrelli-Porta Genova. Usate M5 tra Cenisio e Zara + filobus 92 per Bausan. Bus B2 tra Negrelli e Porta Genova.

TRAM 4

Fa servizio tra Parco Nord-Maciachini. Non percorre la tratta Maciachini-Cairoli. Usate M3 + M1 tra Maciachini e Cairoli (cambiando a Duomo).

TRAM 5

Fa servizio tra Ospedale Maggiore e Centrale. Non percorre il tratto Centrale-Ortica. Tra viale Tunisia e Ortica usate il tram 1 in deviazione.

TRAM 9

Fa servizio tra Porta Lodovica e viale Monte Santo. Da qui devia fino a Garibaldi. Non fa servizio tra viale Monte Santo e Centrale. Usate M3 tra Repubblica e Centrale.

TRAM 10

Fa servizio tra piazza 6 Febbraio e viale Monte Santo. Poi prosegue sul percorso del tram 1 passando da Repubblica, Turati, Cordusio e Cairoli. Non fa servizio tra viale Monte Santo e Lunigiana. Usate M3 tra Repubblica e Centrale + tram 5 tra Centrale e Lunigiana.

TRAM 19

Fa servizio tra Castelli e piazza Ascoli. Poi continua sul percorso del tram 5 fino a Ortica. Non fa servizio tra piazza Ascoli e Lambrate. Per Lambrate, scendete in via Amadeo e usate i bus 45 (da largo Murani) o 54.

TRAM 33

Fa servizio tra Cenisio e piazza Ascoli. Da qui continua sul percorso del tram 5 fino a Ortica. Non percorre le tratte Monumentale-Lagosta e piazza Ascoli-Rimembranze di Lambrate.Usate M5 tra Monumentale e Isola (Lagosta). Per Lambrate, scendete in via Amadeo e usate i bus 45 (da largo Murani) o 54. In alternativa: M2 tra Garibaldi e Lambrate.

BUS 43

Fa servizio tra piazza Firenze e piazzale Principessa Clotilde e tra Greco e Centrale. Non percorre via Melchiorre Gioia.

BUS 60

Fa servizio tra largo Augusto e piazza Novelli e tra Zara e Plinio/Eustachi. Salta le fermate piazza Adelaide di Savoia, via Eustachi e via Plinio.

BUS 61

Solo verso Duomo devia e salta le fermate da via Botticelli/via Saldini a Dateo. Passa da via Aselli, via Beato Angelico, piazza Ferravilla, via Carnaghi, piazza Novelli e via Modena.

BUS 62

Fa servizio tra piazza Sire Raul e Piola e tra Porta Romana e via Juvara. Salta le fermate di piazza Aspari e viale Romagna/Piola M2.

BUS 70

Fa servizio tra Cimitero Bruzzano e Maciachini. Poi prosegue fino a Zara. Non percorre la tratta Maciachini-Ceresio. Usate M5 tra Zara e Monumentale.

BUS 78

Fa servizio tra Bisceglie e piazza Caneva. Non percorre la tratta Principe Eugenio-Govone.

FILOBUS 90/91

Non fanno servizio tra Monte Ceneri/Mac Mahon-Lancetti e tra Piola-Campania/Corsica.

FILOBUS 92

Fa servizio tra Bovisasca-Caiazzo e tra Isonzo-piazza Cappelli. Tra piazza Cappelli e vialePiceno/Modena fa le fermate sulla carreggiata laterale.

FILOBUS 93

Fa servizio tra viale Omero e piazzale Gorini. Non percorre via Ponzio, via Pacini, via Peroni e piazza Bottini.