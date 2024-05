Domenica in Cascina, un successo l’edizione 2024 Giochi e sostenibilità nella sede di CEM

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 26 maggio 2024 – Dopo tanta pioggia, una bella giornata di sole che ha fatto dell’edizione 2024 della Domenica in Cascina una festa nella natura e nella sostenibilità. Organizzata da CEM nella sua sede di Cavenago Brianza, in località Cascina Sofia, si è svolta oggi, domenica 26 maggio, e moltissime sono state le persone hanno trascorso un pomeriggio all’aperto alternando le attività in programma: giochi, laboratori, degustazioni, street food e spettacoli, tutti gratuiti, sotto la Collina che ieri era una discarica.

Tra le altre cose, infatti, anche l’apertura straordinaria della ex discarica con visite guidate sia naturalistiche che storiche, richieste a ciclo continuo per tutta la giornata, nell’oasi recuperata ai rifiuti. E poi tanti eventi particolari: i laboratori sulle api con Apicoltura Apiqu, di Multiculturalità con La Grande Casa, di creatività con le biciclette con Wonder Bikes e, novità dell’anno, di Eco giardinaggio con Ambiente Acqua Onlus. E poi, Giochi in Legno e trottole con Il Tarlo, ritmica musicale di gruppo “drum circle” con Mauro Faccioli e l’immancabile torneo di Ping pong con Tennistavolo Morelli, che ha visto un vincitore Lorenzo Mauri con il figlio Filippo.

Per tutto il pomeriggio bella musica e intrattenimento con Hey Dj Radio e la chiusura con lo spettacolo teatrale per bambini “Fiatone” della Compagnia Teatrale Luna e Gnac.

DALLE 15 FINO A SERA: Birra con HIBU, prodotti siciliani con Sam e Rosy, patatine e salamelle con la Protezione civile

Durante le attività si è svolta anche la premiazione dei primi tre classificati del concorso #scattasostenibile, il contest social organizzato da CEM e dedicato alle 3R della raccolta differenziata: Cristina Cremascoli di Melegnano che con la sua foto NON SOLO CARTONI DELLE UOVA si è aggiudicata il primo posto e ha vinto una bicicletta a pedalata assistita. Una bicicletta muscolare per il secondo classificato Kristian El Dosoky di Gorgonzola con la foto DAL’ALTO e per Davide Sala di Pessano con Bornago che ha proposto la foto GIOCHIAMO A SCACCHI ed è arrivato terzo.

« L’appuntamento per tutti con la Domenica in Cascina è per il prossimo anno – dicono gli organizzatori ».