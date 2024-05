In migliaia per la Santa Crus decennale di Cerveno in Valle Camonica, domenica verrà replicata – IL PROGRAMMA

(mi-lorenteggio.com) Cerveno, 27 marzo 2024 – La Santa Crus di Cerveno in Valle Camonica (BS) è una straordinaria manifestazione a cadenza decennale dalle significative valenze popolari, folcloriche, artistiche, religiose, storiche e sociali di origini assai antiche.

L’evento si configura in una particolare celebrazione a sfondo religioso devozionale che rappresenta la salita di Gesù al calvario dal momento della condanna alla sua crocifissione. Ad essa partecipano in costume più di centotrenta figuranti, scelti fra gli abitanti del luogo che sostenuti dalla popolazione (circa 670 abitanti) contribuiscono al confezionamento dei costumi, alla decorazione dell’abitato con fiori di carta e rami di abete trasformando il borgo in uno spazio scenico di suggestiva bellezza.

Si ispira specificatamente all’opera di Beniamino Simoni e scuola Fantoni racchiusa nel santuario della via Crucis adiacente la Chiesa parrocchiale.

L’edizione Santa Crus 2024 ha avuto luogo domenica 26 maggio e in migliaia hanno partecipato; l’evento e verrà replicata la domenica successiva, 2 giugno, in suggestivi percorsi ambientati del centro storico e nella campagna circostante il paese.