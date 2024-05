(MI-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2024 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo per criticità gialla (ordinaria) per temporali a partire dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 27 maggio, e fino alle ore 9:00 di domani mattina.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.