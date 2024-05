Milano Pride 2024: la Regione Lombardia non concede il patrocinio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2024 – Il prossimo 29 giugno a Milano si terrà l’edizione 2024 del Pride. Oggi, si è riunita la commissione politica per la concessione del patrocinio all’evento. Hanno votato a favore i consiglieri del Pd Emilio Del Bono e Jacopo Scandella. Contrari Giacomo Cosentino, della lista civica di Attilio Fontana, e la leghista Alessandra Cappellari.

Il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, non ha partecipato al voto. Il patrocinio, non essendo stata raggiunta la maggioranza, è stato concesso.

Redazione