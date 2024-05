QUALITÀ VITA, PRESIDENTE REGIONE: PRIMATO SONDRIO PER BAMBINI, LOMBARDIA PROTAGONISTA ANCHE PER ANZIANI. RISULTATO PREMIA NOSTRE POLITICHE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2024 “Il primato assoluto, conquistato dalla provincia di Sondrio, nella classifica sulla qualità della vita dei bambini, oltre a essere un’ottima notizia, è anche un riconoscimento alle nostre politiche sociali e in particolare a quelle a favore della montagna e delle aree interne”. Il presidente della Regione Lombardia commenta così i risultati pubblicati dal ‘Sole 24 Ore’, dell’indagine riguardante la qualità della vita nel nostro Paese.

“Vedere la Lombardia protagonista anche per altri indicatori generazionali, come quelli degli anziani, ci induce a proseguire con determinazione sulla strada che abbiamo intrapreso” conclude il governatore, evidenziando come le province di Como, Cremona, Lodi, Sondrio e Brescia siano tra le prime 12 posizioni del panorama nazionale nella classifica relativa agli anziani.

