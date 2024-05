Abbiatearte, gli artisti del territorio in mostra ad Abbiategrasso

Pensata e realizzata dalla Consulta Giovani, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili, l’iniziativa si terrà dal 31 maggio al 2 giugno nei suggestivi sotterranei del Castello Visconteo

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 28 maggio 2024 – Manca sempre meno alla sesta edizione di Abbiatearte, la mostra abbiatense dedicata a giovani artisti del territorio. Pensata e realizzata dalla Consulta Giovani, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili, l’iniziativa si terrà dal 31 maggio al 2 giugno nei suggestivi sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Un’opportunità imperdibile per scoprire le diverse espressioni artistiche locali quali

fotografia, pittura, poesia, scultura, arti visive e multimedialità.



IL PROGRAMMA



Venerdì 31/05: Apertura dalle ore 18.00 alle ore 24.00. A dare il via al primo giorno di

Abbiatearte sarà il vernissage, momento d’apertura imperdibile previsto per le ore 18.00 in

cui, per l’occasione, verranno presentati tutti gli artisti partecipanti e verrà ufficialmente

inaugurata la mostra, permettendo così a tutti i visitatori di esplorare le opere e di immergersi nell’atmosfera suggestiva del Castello Visconteo.



Sabato 01/06: Orario continuato dalle 15:00 alle 24:00. Durante questa giornata, l’esperienza artistica sarà ancora più ricca grazie ad un evento speciale in collaborazione con il gruppo “Parliamo di Filosofia”, che offrirà stimolanti discussioni e approfondimenti sul mondo dell’arte, in programma per le ore 16.30.

Domenica 02/06: Apertura dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 22:00. Un’ultima

occasione per scoprire le opere dei talentuosi artisti del territorio. Chiusura finale con il

finissage.

