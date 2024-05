Avvio del Servizio Civile nei Comuni: oltre 1400 volontari pronti a impegnarsi per le comunità

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2024 – Al via oggi il servizio civile nei Comuni per oltre 1400 volontari riuniti presso la Sala Gaber di palazzo Pirelli, l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia e in collegamento dagli UTR regionali. In una sala gremita di giovani volontari, i diversi rappresentanti istituzionali coinvolti nella rete del circuito SCANCI.IT, che coinvolge 1200 Comuni, ANCI Nazionale e 10 Anci regionali, si sono confrontati su questo percorso importante di cittadinanza attiva per i giovani che decidono di dedicare le loro capacità e competenze al servizio delle comunità, e che gli permetterà di acquisirne di nuove.

In collegamento da Roma, è intervenuto il Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli: “La giornata di oggi rappresenta una data simbolo – ha spiegato – e questi ragazzi in sala raccontano quanto accade in tutta Italia e in Lombardia con la partenza a livello nazionale di circa 5.200 volontari, dei quali il 25% è destinato a svolgere il proprio progetto e percorso nei Comuni. Sono certo che questi ragazzi saranno la leva di crescita della pubblica amministrazione”.

Il segretario Generale di ANCI Nazionale, Veronica Nicotra, ha sottolineato l’importanza della rete del servizio civile ANCI con i 1200 comuni e le Anci regionali. “Dobbiamo interrogarci – ha sottolineato Nicotra – sull’attenzione che i giovani rivolgono a questo percorso per la necessità di orientamento. Questa iniziativa testimonia l’impegno di Anci nazionale e delle Anci regionali nel confronto con il governo al fine di tutelare gli interessi dei Comuni, delle comunità e l’interesse generale del paese. Un lavoro che facciamo anche con il dipartimento per le politiche giovanili. Obiettivo è specializzare e valorizzare il ruolo dei comuni nell’ambito della rete del servizio civile”.

“Che oltre mille giovani entreranno nei nostri Comuni è davvero molto importante” ha detto il Vicepresidente di Anci Lombardia e Sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi. “Il servizio civile rappresenta un’occasione di crescita sia per i giovani sia per i comuni, e per la pubblica amministrazione avere persone giovani, già formate o che si stanno formando, è determinante per dare stimolo alla macchina amministrativa. Abbiamo bisogno di voi – ha detto rivolgendosi ai giovani volontari – in questo percorso che facciamo insieme. C’è bisogno di innovazione: cercate di apprendere esperienze e professionalità, ma non dimenticate che potete dare anche voi un contributo, non abbiate paura di fare proposte”.

“Abbiamo bisogno di professionalità e quello del servizio civile sembra un percorso che funziona” ha spiegato il Delegato ANCI al Servizio civile e volontariato e vicepresidente Anci, Claudio Scajola, che ha chiuso i lavori. “Far ripartire oggi il servizio militare è fuori dal mondo perché oggi il mondo è diverso. Il servizio civile aiuta a far crescere la nostra comunità, dovremo quindi trovare il modo di organizzare meglio le risorse che ci vengono date, ma – ha sottolineato – a pagare non possono essere sempre i comuni” facendo riferimento al taglio delle risorse pari a 250 milioni del PNRR.