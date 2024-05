Bergamo. ORBE TERRAQUEO 2024 nell’ambito della GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 28 maggio 2024 – Si svolgerà dall’1 al 5 giugno, nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la seconda edizione del Festival “Orbe Terracqueo” in programma presso le diverse sedi dell’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Frizzoni alla presenza di:

Roberto Gualdi, Associazione Climarte

Marzia Marchesi, Assessora al Verde Pubblico del Comune di Bergamo

Gabriele Rinaldi, Direttore Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota, insieme a Mara Sugni, Servizi Educativi

Rossella Aldegani, Vicepresidente cooperativa Alchimia

Silvia Lorenzi, Soprano

Gianni Mora, referente della sede di Bergamo di BCC Milano

L’evento, organizzato dall’Associazione Climarte, con la direzione artistica di Roberto Gualdi, intende affrontare, attraverso l’arte, le tematiche ambientali per non dimenticare i problemi climatici che stiamo vivendo.

L’associazione intende sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto coinvolgimento i giovani, sulle problematiche ambientali che stanno trasformando il mondo.

La Giornata Mondiale dell’Ambiente (in inglese World Environment Day o WED) è una giornata scelta nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione dell’istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e viene celebrata ogni anno il 5 giugno a partire dal 1974 con lo slogan Only One Earth (una sola Terra). È momento dedicato alla sensibilizzazione del pubblico, con la partecipazione di oltre 143 paesi. Ogni anno, il programma fornisce un tema e un forum per aziende, organizzazioni non governative, comunità, governi e celebrità per sostenere le cause ambientali.

Il tema del 2024 è “Invest in our Planet” (investi nel nostro pianeta). L’obiettivo è incentivare governi, imprese, cittadini a investire nel pianeta e nelle generazioni future. Agire ora per proteggere la salute, le famiglie e l’ambiente.

Il Festival propone cinque giornate di appuntamenti esplorando il tema attraverso arte, cinema e musica, oltre a una camminata organizzata dalla cooperativa Alchimia.

L’evento si apre il 1° giugno con una Bio-Passeggiata Agri-Culturale tra la Valle di Astino e la Porta del Parco. Ritrovo ore 9.30 presso la torretta all’angolo di via Astino con via Ripa Pasqualina. Rientro autonomo dopo pranzo.

Costo a persona, comprensivo di guida, pranzo e degustazione di vini: 25 euro adulti, 15 euro bambini fino ai 12 anni. Iscrizioni entro il 29 maggio: https://alchimia.welfarex.it/

Sempre il 1° giugno, presso l’Orto Botanico di Città Alta – sezione Una finestra sul paesaggio, alle ore 21.00 si svolgerà la performance itinerante narrata e cantata “Gli alberi si raccontano”: un laboratorio sensoriale condotto dal soprano Silvia Lorenzi. Ritrovo presso la polveriera superiore di San Marco, in via Beltrami, Città Alta.

Il 2 giugno alle ore 17.30 presso l’Orto Botanico – sezione Valle della biodiversità di Astino a Bergamo, si svolgerà il concerto dal titolo “Jet d’eau” con Silvia Lorenzi (voce), Stefano Gatti (pianoforte) e Stefano Bertoli (percussioni).

In data 3 e 4 giugno, dalle ore 17.00, presso la sala Viscontea, Passaggio Torre di Adalberto, in Città Alta, si potrà assistere ad alcune proiezioni di cortometraggi internazionali in lingua originale con sottotitoli per far scoprire al pubblico come registi da tutto il mondo leggono le problematiche del cambiamento del nostro ambiente.

13 i film selezionati che provengono da Italia, Messico, India, Francia, Bengali, Svizzera, Irlanda, Inghilterra.

Il 5 giugno, alle 17.30, Giornata Mondiale dell’Ambiente, presso l’Orto Botanico – sezione Valle della biodiversità di Astino a Bergamo, si svolgerà il laboratorio vocale “La voce degli alberi… e la tua”, a cura del soprano Silvia Lorenzi.

Tutti gli appuntamenti (tranne la camminata) sono gratuiti, prenotabili su eventbrite.it.

