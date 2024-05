Bollate. TARI: prima rata entro il 30 giugno

(Mi-lorenteggio.com) Bollate, 28 maggio 2024 – Comune informa che, dalla prossima settimana, arriveranno nelle case dei bollatesi gli avvisi TARI 2024.

Ricordiamo che la prima rata scade il 30 giugno e la seconda il 30 novembre 2024. E’ sempre possibile pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2024.

Novità in bolletta imposta da ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente)

Dall’1 gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere nella bolletta TARI due nuove componenti finalizzate alla copertura dei costi per attività di gestione dei rifiuti abbandonati e dei costi derivanti da calamità. L’importo è di euro 1,60 per ogni utenza. Come prevede la norma, il Comune incassa tali importi per poi girarli alla CSEA (Cassa per Servizi Energetici ed Ambientali).

Redazione