Differenze tra visura catastale e visura catastale storica: a cosa servono e quando richiederle

Milano, 28 maggio 2024 – Qual è la differenza tra la visura catastale e la visura catastale storica? Se lo chiede chi è indeciso se richiede l’uno e l’altro documento e teme di compiere una scelta sbagliata.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica sulla visura catastale in generale, per poi concentrarci sulle differenze in termini di informazioni e di usi tra le due tipologie. Infine, forniremo qualche consiglio per richiederla in modo semplice e veloce, introducendo la possibilità di ottenere la visura catastale storica su Visurasi.

Cos’è la visura catastale e a cosa serve

Prima di indagare la differenza tra visura catastale ordinaria e visura catastale storica è bene fornire una panoramica sulla visura catastale propriamente detta.

Ebbene, con il termine visura catastale si intende un documento rilasciato dell’Agenzia delle Entrate che contiene le informazioni relative a un immobile o un fabbricato e archiviate nel catasto.

La visura catastale può essere considerata come una sorta di carta di identità di un immobile o di un fabbricato, al netto delle sue potenzialità descrittive, che sono comunque elevate.

Per comprendere questo aspetto, è utile presentare in maniera sintetica ma esaustiva le informazioni contenute nel documento, magari prendendo come riferimento la tipologia più comune: la visura catastale relativa agli immobili.

Dati identificativi , ovvero il Comune in cui l’immobile è situato e i riferimenti dell’immobile all’interno del catasto (sezione, foglio, particella etc.).

, ovvero il Comune in cui l’immobile è situato e i riferimenti dell’immobile all’interno del catasto (sezione, foglio, particella etc.). Classamento , ovvero le informazioni relative alla categoria di appartenenza (es. A3 sta per immobili di tipo economico), la consistenza (il numero dei vani), la rendita.

, ovvero le informazioni relative alla categoria di appartenenza (es. A3 sta per immobili di tipo economico), la consistenza (il numero dei vani), la rendita. Dati di superficie , molto banalmente la metratura comprensiva di totale e di totale escluse aree scoperte (balconi, cortili etc.).

, molto banalmente la metratura comprensiva di totale e di totale escluse aree scoperte (balconi, cortili etc.). Dati sull’intestazione, ovvero sui proprietari, gli aventi diritti e gli atti che hanno sancito tali qualifiche (dichiarazione di successione, vendita, donazione etc.).

Una domanda a questo punto sorge spontanea… A cosa serve la visura catastale? In primo luogo, per verificare le informazioni presenti in catasto, in modo da intervenire sulle eventuali difformità.

In secondo luogo, per portare a termine correttamente le procedure di cessione della proprietà, come la vendita e la donazione. In questo caso, la visura va allegata all’atto, fungendo da “carta d’identità” dell’immobile.

Un altro uso ricorrente riguarda il pagamento dei tributi, delle tasse e delle imposte. La visura contiene anche dati di tipo economico come la rendita, essenziali per comporre correttamente la dichiarazione dei redditi e per calcolare l’IMU (tra le altre cose).

Infine, la visura è utile anche per risalire ai titoli di proprietà. L’intestazione, infatti, reca i riferimenti necessari per richiedere gli atti in Conservatoria o all’Archivio di Stato.

La differenza tra visura catastale e visura catastale storica

La differenza principale tra la visura catastale propriamente detta e la visura catastale storica riguarda l’orizzonte temporale. La prima fotografa lo stato attuale delle informazioni, la seconda invece abbraccia un periodo molto ampio.

Nello specifico, la visura catastale storica riporta tutte le variazioni che sono sopravvenute nel tempo, voce per voce.

Queste variazioni riguardano nella maggior parte dei casi le intestazioni, e scattano a ogni cambio di proprietà, sia esso dovuto a successione, vendita o donazione

Non di rado, le variazioni riguardano l’indirizzo, e seguono al cambio di nome della via o della numerazione eventualmente predisposto dall’amministrazione comunale.

Nel caso in cui l’immobile sia stato oggetto di imponenti lavori di ristrutturazione, tale da modificare la volumetria, la visura storica riporta anche i cambiamenti circa la metratura, la consistenza dei vani, la rendita catastale.

Dove e come richiederla

Di norma, la visura catastale si richiede a un qualsiasi ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di “interagire” con lo sportello e pagare qualche euro. Allo stesso tempo, è possibile richiederla online, soluzione preferibile consente di evitare file, risparmiare tempo etc. In tal caso, si possono utilizzare i servizi predisposti dall’Agenzia delle Entrate medesima, che comportano l’accesso al sito e alla propria area riservata.

Il procedimento si rivela più complicato del previsto, se non si è abituati a interagire con i touchpoint digitali dell’Agenzia delle Entrate (che non sono famosi per la loro semplicità).

Vale dunque la pena affidarsi ai servizi offerti da terzi, come quello di Visurasi.

Visurasi predispone un iter semplificato per l’ottenimento della visura catastale ordinaria, per la visura catastale storia e per tanti altri documenti ufficiali (visura camerale, visura ipotecaria, certificato di vigenza etc.). Inoltre, mette a disposizione un servizio di assistenza efficace, che supporta l’utente nella richiesta e nell’interpretazione dei documenti.

