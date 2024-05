Milano. Incidente in Tangenziale Ovest, feriti quattro 20enni, due gravi

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2024 – Intorno alle ore 22.45 di ieri, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione Nord, nel tratto tra lo svincolo per il Gallaratese e il raccordo con la A4, un’auto con a bordo cinque giovani, (tre 19enni e due 21enni), per cause in fase di accertamento, è finita contro il guardrail.

Sul posto sono giunte quattro ambulanze, un’automedica, i Vigili del fuoco e la Polstrada, mentre da Brescia è giunto anche l’elisoccorso. Due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, un ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, mentre, un quarto ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, in Codice Rosso. Per permettere le operazioni di soccorso, il tratto è stato temporaneamente chiuso.

V. A.