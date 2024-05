Rho. Campus Estate 2024 allo Spazio Mast

Occasioni di svago per preadolescenti e adolescenti con gite, laboratori, sport, piscina

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 28 maggio 2024 – Un’incredibile estate sta per iniziare per preadolescenti e adolescenti con lo Spazio MAST che lancia la prima edizione di un campus estivo itinerante nei mesi di giugno e luglio. Itinerante perché le attività non saranno solo MAST ma anche diffuse sul territorio per allargare le possibilità offerte ai giovani e alle giovani del territorio.

Cinque settimane di attività, laboratori, gite, piscine, sport e uscite in compagnia di tanti amici e amiche che accoglieranno anche nei loro spazi i ragazzi e le ragazze.

Un fitto programma ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalla fine della scuola fino al 12 luglio guidate dallo staff di Spazio MAST e in collaborazione con palestre, associazioni, campi sportivi e laboratoristi del territorio.

Il costo è di soli 15 euro settimanali e di 60 euro per l’iscrizione a tutte le cinque settimane di attività, prenotando le giornate di presenza.

Le iscrizioni sono possibili allo Spazio MAST ogni giorno dalle 14.30 alle 17: occorre compilare un modulo che si troverà direttamente nella segreteria. Per informazioni si può inviare una mail a educativa@lafucina.org o un messaggio al numero 388-8582612.