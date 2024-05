Weekend tra castelli, palazzi e borghi medioevali con A35 Brebemi e Pianura da Scoprire

(Mi-lorenteggio.com) Brescia, 28 maggio 2024. Con l’arrivo della bella stagione i weekend “fuori porta” diventano un appuntamento fisso per chi vuole godersi le innumerevoli bellezze che ci circondano. Poter raggiungere questi luoghi in modo comodo, veloce e sicuro è un incentivo notevole alla programmazione del fine settimana.

A35 Brebemi-Aleatica, sin dalla sua nascita, ha contribuito alla valorizzazione turistica del territorio che attraversa, un tempo difficilmente raggiungibile benché ricco di un patrimonio inestimabile. Nel cuore della pianura lombarda si ritrova infatti una preziosa eredità storica e architettonica, a testimonianza di un avvincente passato, immersa oggi in un paesaggio incantevole, abbracciato da parchi, borghi antichi, distese campestri, fontanili e specchi d’acqua.

Per questo motivo A35 Brebemi ha voluto essere a fianco di “Pianura da Scoprire” come main sponsor dell’iniziativa “Castelli, Palazzi e Borghi Medievali della media pianura lombarda”, un autentico viaggio nel Medioevo tra località, produzioni tipiche, visite guidate, eventi e tradizioni locali.

Ogni prima domenica del mese giugno compreso (poi da settembre a dicembre), oltre al primo sabato sera di luglio con una speciale apertura in notturna, l’Associazione organizza visite guidate in sette castelli e borghi medievali in ben 24 località tra le quali Treviglio, Calcio, Trezzo d’Adda, Brignano Gera d’Adda, Crema, Romano di Lombardia, Pandino, Orzivecchi, Urgnano, Covo e tante altre località distribuite in 4 province lombarde. Chicca tra questi luoghi sicuramente il Castello Visconteo di Pagazzano, dove si trova il Museo Archeologico Grandi Opere con i resti rinvenuti durante la costruzione della A35 Brebemi, recentemente premiato come miglior Museo Medievale dell’anno.

