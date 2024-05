CIPESS, MORELLI: PARERE FAVOREVOLE PROPOSTA PEF MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALE

(mi-lorenteggio.com) Roma 29 maggio 2024 – “Il CIPESS ha dato oggi parere favorevole alla proposta di aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) della concessionaria autostradale Milano Serravalle – Milano Tangenziali, la concessionaria che gestisce le tangenziali di Milano e un tratto dell’autostrada A7 per Genova. Per il periodo regolatorio 2020-2024. La scadenza della concessione è fissata al 31 ottobre 2028”. Lo annuncia in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli.

Come spiega il senatore della Lega: “Il PEF che permette di impiegare importanti risorse finanziarie per sviluppare la rete e aggiornare la sicurezza, prevede investimenti pari a 686 milioni di euro nel periodo 2020-2028; nello specifico per le manutenzioni per circa 349 milioni di euro nel periodo 2020-2028.

Il Sottosegretario ricorda gli interventi di ammodernamento per migliorare gli standard di qualità per 277,89 milioni di euro; gli interventi ambientali e paesaggistici per 56,26 milioni di euro; la realizzazione aree distributori idrogeno autotrazione per 55,26 milioni di euro.

“In particolare – spiega il senatore – si tratta della A52: modifica ramo di svincolo A4-TO e TN-Rho (A4-A52-SS36) per 43,39 milioni di euro e della A51: riqualifica tratto Forlanini e Mecenate – Olimpiadi 2026 per 12,54 milioni di euro che permetterà il potenziamento del tratto interessato dalla riqualificazione urbana e dal Palazzetto di Santa Giulia”.

“Un obiettivo – prosegue il Sottosegretario – per il quale ho lavorato in questi anni e che oggi vede il compimento formale. Sono sicuro che la rapida messa a terra delle opere contribuirà a decongestionare una tratta che in futuro sarà snodo fondamentale per Milano. Mi riferisco sia all’enorme quartiere residenziale, che il Comune ha deciso di realizzare, sia al palazzetto dello Sport, che accoglierà fino a 16 mila persone ad ogni evento”, conclude Morelli.

