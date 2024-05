Gli studenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Gorle incontrano il Questore di Bergamo

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 29 maggio 2024 – Il Questore Andrea Valentino ha avuto il piacere di accogliere i giovani studenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto comprensivo “Margherita Hack” di Gorle.

Questa iniziativa, proposta dalla coordinatrice del C.C.R. di Gorle Valentina Lanfranchi Cordioli e dagli insegnanti referenti Fernanda Maria Marzo e Danilo Cirillo, ha offerto ai ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino il ruolo istituzionale del Questore.

Durante l’incontro, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di fare domande e di far conoscere le proprie esperienze e progetti. il Dottor Valentino ha risposto alle domande dei ragazzi, condividendo alcune esperienze personali e professionali che hanno caratterizzato la sua carriera da poliziotto, augurando di raggiungere i migliori traguardi e ricordando loro nel contempo di divertirsi. «Siete giovani e avete il diritto di farlo. Divertitevi sempre, ma evitate gli eccessi. Quelli possono essere solo dannosi».

In data odierna, i ragazzi hanno inteso ringraziare per la disponibilità e l’ospitalità facendo pervenire questa lettera:

“Gentile Signor Questore,

a seguito della nostra visita in data 18 aprile, ci teniamo molto a ringraziarla per averci accolto in questura, per averci dato dei consigli sul nostro progetto civico e per averci spiegato l’importanza del suo lavoro. Ci ha spiegato, con termini semplici, argomenti importantissimi per noi giovani. Ma non solo. Grazie anche di averci raccontato delle sue cose più personali, come la sua famiglia, i suoi viaggi per l’Italia e della sua infanzia.

Questa visita è stata un’esperienza molto significativa e importante per noi, ci ha aiutato a capire meglio il suo lavoro, i problemi attuali, tra cui le baby gang, argomento molto vicino anche a noi. Poi ci ha mostrato cosa succede prima di una partita di calcio, grazie alla visita nella Sala operativa. Qui ci ha molto colpito vedere come gli agenti diano un sostegno rapido alle persone durante le chiamate di intervento.

Quest’incontro non è stato considerevole solo per noi ragazzi, bensì per tutti i presenti, tra cui i genitori, che tramite il loro piccolo intervento iniziale hanno espresso la loro gratitudine per l’ospitalità e la gentilezza con cui siamo stati accolti in questura. La ringraziamo di cuore per averci dedicato il suo tempo prezioso, soprattutto durante una giornata così delicata per il suo lavoro.

Gli alunni del CCR di Gorle”

