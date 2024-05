(mi-lorenteggio.com) Valmasino, 29 maggio 2024 – Intorno alle ore 12.50, lungo il precipizio degli Asteroidi, in Val di Mello, è avvenuto un grave incidente montano in cui sono rimaste coinvolte 5 persone. Di queste tre sono decedute, si tratterebbe di militari della Guardia di Finanza del soccorso alpino impegnati in una esercitazione. Sul posto è giunto il Soccorso Alpino, l’elisoccorso da Sondrio, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

V. A: