POLIZIA LOCALE. SOTTOSCRITTA L’INTESA, AL LAVORO PER LA RIORGANIZZAZIONE

Milano, 29 maggio 2024 – Martedì 28 maggio è stata sottoscritta l’intesa con i rappresentanti dei sindacati di Polizia locale; riprendono così, immediatamente, i lavori per rendere più efficiente e in grado di rispondere i bisogni della città il Corpo dei vigili di Milano.

I primi incontri sono programmati a partire dalla prossima settimana.

Dopo alcuni mesi di trattative interrotte e di scioperi, riapre il tavolo di discussione per condividere obiettivi e finalità in vista di un accordo sulla riorganizzazione della Polizia locale e sul lavoro degli agenti. Fondamentale è l’obiettivo di potenziare i servizi in strada e quelli serali e notturni, seguendo l’evoluzione dei fabbisogni della città e le sue esigenze di sicurezza stradale e sicurezza urbana, promuovendo contemporaneamente una sempre maggiore sicurezza e qualità del lavoro per gli agenti.