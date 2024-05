Tenta una rapina al supermercato e poi oppone resistenza alla Polizia: 18enne arrestato

Gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato di Mantova hanno proceduto all’arresto di un ragazzo di origine tunisina che hanno dovuto immobilizzare e poi ammanettare dopo il danneggiamento di alcuni oggetti all’interno della Questura, le minacce e la resistenza attiva posta in essere nei confronti degli stessi.

Il fatto è accaduto martedì 28 Maggio quando i poliziotti intervenivano in un noto supermercato su richiesta di uno dei vigilanti che, tentando di fermare un ragazzo resosi responsabile di un furto, aveva ricevuto spintoni e un pugno sul volto. Giunti sul posto, gli agenti intercettavano immediatamente il soggetto, un neo diciottenne di origine tunisina già noto alla Polizia, che, alla vista della Volante, iniziava ad avvicinarsi in un crescendo di aggressività.

Veniva dunque portato in Questura dove, una volta collocato nella sala fermati, in preda alla rabbia, colpiva più volte con calci e pugni la porta e danneggiava svariati oggetti all’interno della stessa. Il fermato inoltre opponeva resistenza colpendo anche gli operatori e minacciava di morte uno di loro intimando di uccidere lui e i componenti della sua famiglia. Per questi motivi gli Agenti procedevano all’arresto e il ragazzo veniva condotto presso la locale casa circondariale.

Si precisa che il procedimento è ancora in corso e che l’indagato è da ritenersi innocente sino a che non intervenga una sentenza di condanna definitiva.

Redazione