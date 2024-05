CARCERI. MIRABELLI (PD): DA GOVERNO SOLO SLOGAN, NON AFFRONTA PROBLEMI REALI

(MI-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2024 – “Questa mattina il sottosegretario Delmastro ha annunciato l’istituzione del Gruppo di Intervento Operativo della polizia penitenziaria per far fronte a eventuali disordini nelle carceri. Insomma, mentre nelle carceri italiane resta il grande problema della sovrappopolazione, continuano ad aumentare i suicidi e il disagio psichiatrico, la priorità per il Governo è un’altra. Non si fa nulla e non si investe per migliorare la detenzione. È evidente che, per la destra, il carcere deve essere solo un luogo di espiazione e punizione e non, come dice la Costituzione, di riabilitazione e rieducazione. L’annuncio di oggi dimostra come si preferisca la scorciatoia dei messaggi ideologici sicuritari anziché affrontare i drammatici problemi delle carceri”.

Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.

