CONSEGNATI PREMI ROSA CAMUNA 2024. IL GOVERNATORE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: RICONOSCIMENTO CHE VALORIZZA IL ‘SAPER FARE’ LOMBARDO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2024 – Sono stati consegnati oggi a Palazzo Lombardia, in occasione della giornata in cui si celebra la ‘Festa della Lombardia’, i ‘Premi Rosa Camuna’. Si tratta della più alta onorificenza istituita dalla Regione attraverso la quale viene riconosciuto pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Destinatari dei premi: persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti, con sede o operanti in Lombardia.

La cerimonia si è aperta con un momento di commemorazione dei tre giovani militari della Guardia di Finanza scomparsi nel pomeriggio durante un’esercitazione in Val Masino.

GOVERNATORE LOMBARDO: UN RICONOSCIMENTO AL ‘SAPER FARE’ LOMBARDO – “Oggi – ha sottolineato il governatore lombardo – si celebra la Festa della Lombardia, dedicata a tutti i lombardi e a chi ha scelto di vivere, lavorare e costruire una famiglia nella nostra splendida regione ogni giorno incontro persone straordinarie che, con il loro saper fare, la creatività e l’impegno che ci contraddistinguono, rendono la nostra Lombardia la locomotiva d’Italia e d’Europa. A tutti loro va il mio grazie”.

“In occasione di questa ricorrenza – ha aggiunto – abbiamo consegnato i riconoscimenti del ‘Premio Rosa Camuna’, un’occasione importante per valorizzare e celebrare chi, a vario titolo e ogni livello, si è meritevolmente contraddistinto nostro territorio”.

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE – “La Rosa Camuna – ha commentato il presidente del Consiglio regionale – è un premio alla comunità lombarda. In questo riconoscimento ritroviamo l’identità dei nostri territori e della nostra gente: il saper fare, l’agire concreto e la solidarietà. Sono questi, da sempre, i caratteri distintivi dei lombardi. Non possiamo che essere ottimisti per il futuro della Lombardia perché il tessuto sociale ed economico della nostra regione è sano, vitale e dinamico come testimoniano anche i premiati di quest’anno”.

I PREMIATI – Il ‘Premio Rosa Camuna’ prevede l’assegnazione di 5 riconoscimenti indicati dal Consiglio regionale e 2 decisi dal

presidente della Giunta regionale, che sono stati attribuiti

quest’anno a Fedele Confalonieri (“milanese doc, manager di

successo, cui la città ha affidato la Presidenza della Veneranda

Fabbrica del Duomo”) e Dolce&Gabbana (ha ritirato il riconoscimento l’a.d. Alfonso Dolce – “impresa di eccellenza che

celebra i suoi 40 anni ed è motivo di grandissimo orgoglio della

nostra regione nel mondo”).

Tra i 5 premiati dal Consiglio, l’amministratore delegato

dell’Inter Campione d’Italia, Giuseppe Marotta (“dirigente con

un curriculum costellato di risultati eccellenti nelle squadre

italiane, tra le quali le lombarde Inter, Atalanta, Monza, Como

e Varese”).

MENZIONI E PREMI TEMATICI – Previsto, inoltre, il conferimento di menzioni individuate dal Consiglio regionale e di una serie di ‘Premi tematici Rosa Camuna del Presidente’. Tra questi, i riconoscimenti a Umberto Bossi (Premio per le Riforme Istituzionali – “Ha aperto la strada al processo di riforme costituzionali” e Ambra Angiolini (Premio per lo Spettacolo e l’Impegno sociale – “Artista di grande umanità che si batte per i diritti umani con uno spiccato impegno per le campagne di sensibilizzazione sociale”).