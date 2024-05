Focus sulle malattie infettive: sabato il convegno con i MMG

Obiettivo: creare un collegamento tra il territorio e gli specialisti ospedalieri

(MI-lorenteggio.com) Monza, 30 maggio 2024 – Sabato 1 giugno presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza avrà luogo la seconda edizione del convegno “Focus in Infettivologia”, organizzato dalla Clinica di Malattie Infettive della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. L’appuntamento è alle 8.30 in via Mauri 9 a Monza.

L’evento, che vedrà la partecipazione del presidente della Fondazione IRCCS Claudio Cogliati e del Presidente dell’Ordine dei Medici Carlo Maria Teruzzi, nasce con l’intento di creare un collegamento sempre più operativo tra Medici di Medicina Generale e specialisti ospedalieri.

“La recente pandemia – sostiene Paolo Bonfanti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive

dell’IRCCS San Gerardo – ha messo in evidenza la necessità di dare una nuova

organizzazione alla rete sanitaria regionale, con l’obiettivo di avvicinare il cittadino alle cure

primarie e ai servizi socio assistenziali e permettergli di avere un collegamento diretto con

la rete ospedaliera, in base alle sue necessità. Questa necessità nasce anche dal

riconoscimento della crescente complessità della conoscenza in medicina che rende sempre

più necessaria la collaborazione delle differenti figure di medico che seguono il paziente nel

suo percorso di malattia dal territorio all’ospedale e viceversa”.

In questo incontro di aggiornamento sulle malattie infettive verranno messi a tema due

aspetti. Anzitutto le infezioni virali: alcune di queste croniche come l’infezione da HIV e le

epatiti croniche, verso le quali esistono terapie efficaci ma che non sono state ancora

eradicate. E infezioni virali come le arbovirosi (infezioni trasmesse da insetti) che, anche in

relazione ai mutamenti climatici, costituiscono una sfida clinica anche alle nostre latitudini.

Il secondo aspetto riguarda il tema della prevenzione delle malattie infettive: durante questo evento di aggiornamento verranno affrontati due topics di estrema attualità come l’approccio terapeutico preventivo nell’attuale fase della epidemia da Covid-19 e le novità nel campo delle vaccinazioni delle popolazioni fragili.

Redazione