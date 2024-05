Il tour elettorale di Mimmo Lucano a Milano e provincia

Prosegue la campagna per le europee dell’ex sindaco di Riace

Il 1 giugno sarà a Rozzano e poi a Milano per parlare di migranti e accoglienza Continua il suo impegno per abbattere le mura della Fortezza Europa

(MI-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2024. Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e ora candidato indipendente alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno per Alleanza Verdi Sinistra, prosegue il suo tour elettorale a Milano e provincia.

La prima tappa sarà a Rozzano, alle 15,30, a Cascina Grande di via Togliatti 107,dovediscuterà con il candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Foglia, e Jessica Todaro, candidata per Alleanza Verdi Sinistra al Parlamento europeo.

Alle 18, Lucano sarà invece a Milano allo spazio Alleanza Verdi Sinistra di piazza Oberdan per parlare di inclusione con Nausicaa Pezzoni, della segreteria di Sinistra Italiana Milano, e Giuseppe Roccisano, segretario di Sinistra Italiana Milano Metropolitana, che condurrà il dibattito.

«Correrò alle elezioni europee – ha detto Lucano – e lo farò con la mia storia, da indipendente, dentro Alleanza Verdi Sinistra, sempre con la speranza, che non solo potremo costruire una storia di sinistra libera da dogmatismi e personalismi, ma che arriveremo a riunire le tante Riace che ho incontrato in questi anni per abbattere le mura di questa Fortezza Europa che ha fallito».

«Candidarsi come giovane donna sinta, femminista e sindacalista alle europee significa voler portare in Parlamento europeo la voce di un popolo in minoranza, delle donne e dei lavoratori – afferma Jessica Todaro Bellinati, attivista sindacale di base, di famiglia sinta -. In questo, Alleanza Verdi Sinistra ha fatto una scelta estremamente coraggiosa e molto chiara, che dimostra chiaramente da che parte sta. Una vera scelta di sinistra».

Da anni, Nausicaa Pezzoni, urbanista e ricercatrice, si occupa del rapporto tra migranti e spazio abitato con il progetto “I migranti mappano l’Europa”. L’incontro con Mimmo Lucano risale al 2016 mentre studiava Riace come esempio di rigenerazione di un centro storico in abbandono attraverso l’accoglienza dei migranti.

«Da quell’incontro – sostiene Pezzoni – è nata la consapevolezza che l’impoverimento dei nostri territori possa essere interrotto, e capovolto, con l’apertura al contributo di nuove popolazioni capaci di prendersene cura».

Redazione