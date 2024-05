POSTE ITALIANE: AD OZZERO UN’INIZIATIVA SPECIALE PER RACCONTARE AI RAGAZZI IL LAVORO DI POSTE ITALIANE SUL TERRITORIO

I ragazzi della scuola secondaria Carducci di Ozzero alla scoperta dei servizi offerti dall’Ufficio Postale

(MI-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2024 – Questa mattina i ragazzi della Scuola Secondaria Carducci dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro Abbiategrasso, sono stati protagonisti di una iniziativa speciale all’Ufficio Postale di Ozzero, per capire come funziona un ufficio postale e quali attività vengono svolte.

Gli alunni si sono recati all’Ufficio Postale nella mattinata e sono stati accolti, oltre che dagli operatori dell’Ufficio Postale, dalla Direttrice dell’ufficio Raffaella Siano, Deborah Schiavone Specialista di Gestione Operativa Territoriale e Loredana Lenza Referente di Filatelia Territoriale.

Presso l’ufficio hanno scoperto i servizi offerti da Poste Italiane sul territorio, comprendendo il lavoro che viene svolto e hanno seguito virtualmente il percorso che una cartolina o una lettera compie verso le destinazioni finali una volta imbucata nella cassetta rossa. Cartoline e lettere come mezzi per riscoprire il piacere e il valore della scrittura e per veicolare messaggi di gioia, ed emozioni da dedicare a una persona cara.

Inoltre ai ragazzi sono stati raccontati i servizi di Risparmio Postale e il mondo filatelico; francobolli, cartoline e folder.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta di essere un punto di riferimento all’interno della comunità ed il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini.

Redazione